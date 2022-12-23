قطار تالجو الفاخر يبدأ غدا أول رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

تنطلق أولى رحلات قطار تالجو الفاخر غدا، السبت، الساعة 2 عصرا من محطة مصر برمسيس لمحطة مصر بالإسكندرية، مارّا بمحطة سيدى جابر، ومن المقرر أن يكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد يوم الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

وسيتم تثبيت هذين الموعدين لـ القطار الفاخر في جداول التشغيل يومياً، ومع توالى وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية، حيث يتم تصنيع 6 قطارات تالجو أخرى لصالح مصر ستصل من أسبانيا تباعا.

تركيب القطار

تتميز قطارات تالجو بأنها تقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة، والقطار يتكون من 18 عربة، وكل قطار به "عربة قوى - عربة بوفيه - عربة نادى - 5 عربات أولى فاخرة - 10 عربات ثانية فاخرة"، والقطارات مدعمة بخدمات الإنترنت.

مكونات العربة

كل عربة درجة أولى بها شاشة بكل كرسى، وطاولة لتناول الطعام، والكرسى متحرك، والدرجة الثانية بها شاشات مركزية وطاولات أيضا، كما أن هناك عربة مخصصة لذوى الهمم وحمامات لهم.

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد أبرمت عقداً مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري) بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، وأن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.