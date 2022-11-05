قطار تالجو الفاخر.. 15 عربة بسرعة تشغيلية 160 كم / ساعة وبدء التشغيل 15 نوفمبر

كتب سيد الخلفاوى

تشغل هيئة سكك حديد مصر ، أفخم قطارات العالم على خطوطها خلال أيام ضمن 7 قطارات مقرر تشغيلها فى الفترة القادمة من تصنيع شركة تالجو الأسبانية.

وفى النقاط التالية مواصفات القطار الجديد:

ـ تشغيل القطار على خط "القاهرة ـ الإسكندرية".

ـ تذكرة القطار 200 جنيه للدرجة الأولى و150 للدرجة الثانية.

- التعاقد على توريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الاسبانية وقطار هدية من الشركة للشعب المصرى.

ـ توريد أول قطار وبدء عملية التشغيل 15 نوفمبر.

ـ توريد باقى القطارات تباعاً لتصل بالكامل لمصر قبل ديسمبر 2022.

- يتكون القطار من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلي 160 كم / ساعة وبمستوي رفاهية وأمان.

ـ يحتوى على ( شاشات عرض – إنذار حريق – WIFI– أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات – مقاعد ودورات مياه لذوي الهمم بواقع 5 عربات درجة أولي + 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوي " + جرار حديث PRL الأمريكي).