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قطار تالجو الفاخر.. 15 عربة بسرعة تشغيلية 160 كم / ساعة وبدء التشغيل 15 نوفمبر

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:00 ص
قطار تالجو الفاخر.. 15 عربة بسرعة تشغيلية 160 كم / ساعة وبدء التشغيل 15 نوفمبر قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة سكك حديد مصر، أفخم قطارات العالم على خطوطها خلال أيام ضمن 7 قطارات مقرر تشغيلها فى الفترة القادمة من تصنيع شركة تالجو الأسبانية.
 
وفى النقاط التالية مواصفات القطار الجديد:
 
ـ تشغيل القطار على خط "القاهرة ـ الإسكندرية".
 
ـ تذكرة القطار 200 جنيه للدرجة الأولى و150 للدرجة الثانية.
 
- التعاقد على توريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الاسبانية وقطار هدية من الشركة للشعب المصرى.
 
ـ توريد أول قطار وبدء عملية التشغيل 15 نوفمبر.
 
ـ توريد باقى القطارات تباعاً لتصل بالكامل لمصر قبل ديسمبر 2022.
 
- يتكون القطار من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلي 160 كم / ساعة وبمستوي رفاهية وأمان. 
 
ـ يحتوى على ( شاشات عرض – إنذار حريق – WIFI– أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات – مقاعد ودورات مياه لذوي الهمم بواقع 5 عربات درجة أولي + 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوي " + جرار حديث PRL الأمريكي).
 
 

قطار تالجو

قطارات تالجو

السكة الحديد

النقل



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