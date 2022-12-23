طقس شتوى متقلب فى الأقصر والغيوم الكثيفة تحجب قرص الشمس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حالة من الطقس الشتوى المتقلب مع ارتفاع فى درجات الحرارة التى تصل فى صباح اليوم لـ19 درجة مئوية، كما انتشرت الغيوم الكثيفة منذ الصباح الباكر فى السماء لتحجب قرص الشمس تمامًا عن الظهور.

ورصد "اليوم السابع" الغيوم الكثيفة التى انتشرت فى سماء مدن وقرى الأقصر مع دخول فصل الشتاء والتى غطت قرص الشمس تمامًا عن الظهور فى السماء حتى الآن، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50%، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد علم بنسبة حدوث 30%، وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.

فيما أعلنت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وأحمد ابو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، أنه تم تحديد مواعيد السدة الشتوية بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار الإستعدادات المبكرة لموسم السيول وفصل الشتاء والحد من مخاطرها، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرر تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، والتى تضم أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى، حيث أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منها: "المرور مخرات السيول - التأكد من تطهير المخرات للسيول - إزالة كافة المعوقات بمخرات السيول - تنظيف الترع والمصارف من الحشائش"، وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة.



الغيوم-الكثيفة-أعلى-معبد-الأقصر



الغيوم-الكثيفة-بسماء-الأقصر



الغيوم-المنتشرة-بكثافة-بسماء-المحافظة



الغيوم-تحجب-قرص-الشمس-بسماء-الأقصر



جانب-من-الطقس-الغائم-بالأقصر



جانب-من-الغيوم-الكثيفة-بالأقصر



جانب-من-انتشار-الغيوم-بسماء-الأقصر