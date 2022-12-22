الغيوم الكثيفة تنتشر فى السماء وتحجب قرص الشمس فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، حالة من الطقس الشتوي البارد مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة التى تصل فى صباح اليوم لـ14 درجة مئوية، كما انتشرت الغيوم الكثيفة منذ الصباح الباكر فى السماء لتحجب قرص الشمس تماماً عن الظهور.

ورصد "اليوم السابع" الغيوم الكثيفة التى انتشرت فى سماء مدن وقرى الأقصر، لأول مرة فى فصل الشتاء والتى غطت قرص الشمس تماماً عن الظهور فى السماء حتى الآن، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪، وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13.

ويقول محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرر تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، والتى تضم أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى، حيث أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منها: "المرور مخرات السيول - التأكد من تطهير المخرات للسيول - إزالة كافة المعوقات بمخرات السيول - تنظيف الترع والمصارف من الحشائش"، وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة.



الغيوم الكثيفة تنتشر فى السماء وتحجب قرص الشمس بالأقصر



الغيوم الكثيفة تنتشر فى السماء وتحجب قرص الشمس



الغيوم المنتشرة فى السماء بكثافة صباح اليوم



الغيوم تنتشر فى السماء أعلى المنازل



جانب من الغيوم الكثيفة بسماء الأقصر



جانب من انتشار الغيوم فى سماء الأقصر



غيوم كثيفة أعلى منازل القرى والنجوع



غيوم كثيفة فى سماء الأقصر