طقس البحر الأحمر.. نشاط رياح وانخفاض الحرارة وعاصفة ترابية بحلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مناطق متفرقة بالبحر الأحمر، نشاطا كبيرا للرياح، خاصة المناطق القريبة من شاطئ البحر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بينما شهدت المناطق الصحراوية بحلايب وشلاتين نشاط للرياح المحملة بالأتربة التي تسببت في تكوين عواصف ترابية علي طريق الشلاتين جنوبا الي حلايب وشمال الي مرسى علم.

كما تشهد محافظة البحر الأحمر انخفاض كبير في درجات الحرارة، وكذلك ارتفاع في حركة وسرعة الأمواج مع نشاط فى الرياح .

كانت أعلنت الإدارة العامة للأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع سقوط أمطار على مدن جنوب البحر الأحمر تبدأ من مدينة مرسى علم وشلاتين وحلايب، ابتداء من الأربعاء، حتى اليوم الجمعة نهاية الأسبوع.

وأكدت الإدارة العامة للازمات بالبحر الأحمر على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية فى المدن المذكورة واتباع تعليمات المرور بها حفاظًا على أرواحهم وارواح المواطنين.

وانتشرت فى الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية المطلة على مدن حلايب وشلاتين المراعى الخضراء، بعد سقوط الأمطار عليها بداية ديسمبر الجارى، حيث ينتظر أهالى القبائل هناك فصل الشتاء كل عام لانتشار المراعى فيه بعد سقوط المطر لترعى أبلهم وأغنامهم.



عواصف ترابية بالشلاتين



العواصف التربية جنوب البحر الأحمر