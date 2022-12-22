طقس اليوم .. استمرار الحركة الملاحية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 303 شاحنة و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 417 شاحنة و24 سيارة، وغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة و الحرية وغادرت السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة 271 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، فيما سجلت موانئ البحر الأحمر اليوم وصول وسفر 1325 راكب عبر موانئها المختلفة، وخاصة من مينا سفاجا البحري .