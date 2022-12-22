طقس اليوم .. استمرار الحركة الملاحية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن الحركة الملاحية وتدوال البضائع بموانئ الهيئة المختلفة، حيث يتواجد 9 سفن مختلفة علي موانئ الهيئة تم تداول خلالها 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 720 شاحنة و 43 سيارة.
وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 303 شاحنة و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 417 شاحنة و24 سيارة، وغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة و الحرية وغادرت السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس.
كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة 271 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، فيما سجلت موانئ البحر الأحمر اليوم وصول وسفر 1325 راكب عبر موانئها المختلفة، وخاصة من مينا سفاجا البحري .
وكان أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنس أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 755 شاحنة و492 سيارة.
وشملت حركة الواردات امس 4آلاف طن بضائع، و461 شاحنة و479 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 294 شاحنة و13 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة.
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