طقس الإسكندرية الآن.. توقف هطول الأمطار وانخفاض درجة الحرارة.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

رصدت عدسة "اليوم السابع"، توقف هطول الأمطار بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ، بعد أن شهدت عروس البحر المتوسط طقس متقلب منذ أمس الخميس، مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة وطقس مائل للبرودة وانتشار سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي في المناطق الساخنه بالمحافظة.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



حالة الطقس بالإسكندرية (1)



حالة الطقس بالإسكندرية (2)



حالة الطقس بالإسكندرية (3)



حالة الطقس بالإسكندرية (4)







