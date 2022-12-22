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طقس إسكندرية الآن.. غائم ومائل للبرودة والصغرى تسجل 15 درجة.. صور

الخميس، 22 ديسمبر 2022 11:22 ص
طقس إسكندرية الآن.. غائم ومائل للبرودة والصغرى تسجل 15 درجة.. صور طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورا من محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وحركة نشاط للرياح، ودرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

كانت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار اليوم  الخميس، بتمركز سيارات ومعدات  وبدالات الشركة  بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

ومن جانبة أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الخميس  22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

 

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