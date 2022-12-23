اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:31 م
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ضبط 14 طن أرز وشعير أبيض محجوبة وألفى عبوة كركديه منتهية الصلاحية بالغربية

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:57 م
ضبط 14 طن أرز وشعير أبيض محجوبة وألفى عبوة كركديه منتهية الصلاحية بالغربية جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولات رؤساء المراكز والمدن والأحياء المستمرة على مدار اليوم لمراقبة ومتابعة الأسواق، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهاها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.

وتابع رحمي قيام رئيس مركز ومدينة السنطة بجولة ميدانية على المحال والمطاعم والأنشطة التجارية المختلفة، لضبط الأسعار والتأكد من سلامة الغذاء، التراخيص والتسعيرة لضبط الأسواق والتصدي لرفع الأسعار من قبل بعض التجار، ذلك بالإضافة إلى التأكد من توافر السلع والمستلزمات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. 
 
وفي سياق متصل قام حي أول المحلة الكبرى بتشكيل لجنة مكونة من نائب رئيس الحي والإدارات المعنية من (الطب البيطري - التموين - الصحة - الضرائب العقارية - القوى العاملة والصحة المهنية) والمنوط بها تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية من محال تجارية ومطاعم للتأكد من أسعار السلع وتوافرها والتصدي بحسم لظاهرة رفع الأسعار .
 
كما تابع المحافظ جهود مديرية التموين في ضبط المخالفين في كافة المراكز والمدن والأحياء، حيث تم ضبط 14 طن أرز وشعير أبيض محجوب عن التداول في الأسواق، إلى جانب ضبط 2000 عبوة كركديه منتهية الصلاحية داخل كافيه بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة

حملة لضبط الأغذية الغير صالحة
حملة لضبط الأغذية الغير صالحة
 

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