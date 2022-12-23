اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 07:01 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لرفض البنك المركزى تمويل استيراد بعض السلع.. إنفوجراف

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:34 م
خليك واعى.. لا صحة لرفض البنك المركزى تمويل استيراد بعض السلع.. إنفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور، يزعم إصدار البنك المركزى تعليمات، بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، تواصل المركز مع  البنك المركزى المصرى، الذي نفى تلك الأنباء.
 
خليك واعى
خليك واعى

الشائعة:

تداول منشور يزعم وقف البنك المركزى لتوفير تمويلات استيراد عدة سلع منها السيارات والموبايلات
 

الحقيقة:

نفى البنك المركزى الشائعة مشددا على أن المنشور المتداول مزيف
 
أكد أن أى قرار صادر عنه يُعلن فى بيانات رسمية عبر موقعه الإلكترونى
 
أهاب البنك المركزى بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة
 
شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المنشورات المزيفة

خليك واعى

البنك المركزي

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

استيراد السلع

اليوم السابع بلس



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