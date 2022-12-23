ضبط 10 أطنان "شيش دواجن" وجلود غير صالحة للاستخدام الآدمى بأوسيم.. صور

كتبت: مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع الجهات المعنية بالأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث ومديرية التموين بمواصلة الجهود الرقابية فى إطار إحكام السيطرة على الأسواق، وضبط المخالفات، ومنع التلاعب أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى هذا الشأن، نجحت أجهزة محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة من ضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمركز ومدينة العياط، واستخدام ختم مقلد لإيهام المواطنين والتجار بصلاحيتها، حيث تم مصادرة اللحوم والختم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومرتكبيها.

وبنطاق مركز ومدينة أوسيم تمكنت حملة مماثلة من ضبط 10 طن شيش دواجن وجلود وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى بمجزر غير مرخص بأوسيم، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملات التى تم تنفيذها من خلال مركز ومدينة أوسيم، من ضبط منشأة مخالفة غير مرخصة بقرية سقيل تقوم بتصنيع المواد الغذائية للحيوانات الأليفة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئة والفنية للتصنيع، وقد تم مصادرة المعدات والمواد المستخدمة فى التصنيع وغلق المنشاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سوف تواصل أجهزة المديرية حملاتها وتمشيط الأسواق لضمان سلامه المعروضات.

وفى حملات تموينية مكبرة، نجحت المحافظة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، من ضبط 450 طن سلع غذائية وتموينية، بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة مخالفين.

وشهدت الحملة ضبط 256 طنا من السلع الغذائية الأساسية داخل مخازن غير مستوفية للاشتراطات الصحية وغير مدون عليها بيانات تفيد مصدر الحصول عليها بقصد التجميع وبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وقد ضمت الضبطية "قمح، دقيق، أرز، مكرونة، سكر، عدس فول، بسلة" بالبدرشين وبولاق الدكرور والعمرانية والسادس من أكتوبر.

كما تم ضبط 70 طن دقيق بلدى مدعم بمركزى أطفيح وأوسيم من الحصص المخصص للمخابز البلدية لإنتاج خبز بلدى بهدف بيعه فى السوق السوداء وعدم وصول الدعم لمستحقيه إلى جانب ضبط سيارة بمركز ومدينة البدرشين وبحوزتها 30 طن سكر تموينى مدعم بقصد بيعه فى السوق السوداء والأضرار بالصالح العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



اللحوم الفاسدة



جانب من اللحوم