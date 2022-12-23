صحة الإسكندرية: لجنة الحوكمة تنتهى من جرد مخازن مستشفى رأس التين العام

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية ، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة ، انتهاء أعمال لجنة حوكمة المواد بالمديرية، تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة ورئيس اللجنة للطب الوقائي .

وأضافت مديرية الصحة ، أنه تم الانتهاء من جرد جميع مخازن مستشفى رأس التين العام بإدارة الدكتورة إيناس العجمي مديرة المستشفى و مسئولة المستلزمات بالمستشفى الدكتورة فاطمة الزهراء بيومى، كما تم مطابقة العهد و تطبيق *مشروع الجودة لانضباط بيئة العمل لتحسين الأداء 5S* لتشمل جميع مخازن المستشفى ، مخزن المستلزمات و مخزن المطبوعات و مخزن المنظفات و مخازن مستلزمات الغسيل الكلوى و مخزن المستديم ، وتستكمل لجنة حوكمة الموارد أعمالها بالتوازي في باقي مخازن التموين الطبى ومخازن مستشفى الجمهورية العام طبقا للخطة الاستراتيجية، التي ، تم وضعها مسبقا لحوكمة الموارد وإدارة سلسلة الإمداد وإدارة اللوجستيات .

ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، أن اللجنة ، قد بدأت أعمالها في نهاية الشهر الماضي لتعمل على مراقبة حوكمة الموارد ( المادية والبشرية والمالية) بفريق طبى قوى استعداد لتطبيق التحول الرقمى ، وتقديم دروع الشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق حوكمة الموارد بالمديرية على الجهد المبذول الإنجاز الهائل خلال الفترة القصيرة السابقة.

وأوضحت وكيل مديرية الصحة، أن لجنة الحوكمة تستعد لعمل حصر كامل لجميع السيارات المعطلة التابعة للمديرية بالورشة المركزية، ومتابعة موقفها من إجراءات الإصلاح أو التكهين طبقا لسياسة اللجنة، و هي الاستغلال الأمثل للموارد بالمديرية .

وفي سياق آخر أعلنت مديرية الصحة اليوم الجمعة ، الانتهاء من فعاليات الدورة التاسعة ،من دورات أساسيات الإدارة، التى أقيمت الأسبوع الماضى، بمستشفى برج العرب بتنسيق مع الدكتور وليد مختار مدير المستشفى ، والتى تهدف إلى تدريب مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية بها .