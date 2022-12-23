صحة القليوبية تفعل خدمة الباركود (QR cod) لتلقى الشكاوى الصحية والطبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تفعيل منظومة الباركود (QR code ) لتلقي الشكاوي الحكومية المتعلقة بالقطاع الطبي، وذلك إنطلاقا من حرص الدولة علي تيسير حصول المواطنين علي خدماتهم وتذليل المشاكل التي تعيقهم، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشان منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وأضاف، أن تلك الخطوة تعد مواكبة للتحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الصحة لمواكبة التطور الرقمي وتسهيلاً علي المواطنين في تقديم شكواهم، مشيراً إلي إمكانية تقديم المواطنين لشكواهم من خلال استخدام الكود الموضح أو من خلال الاتصال علي الرقم 16528 لتلقي الشكاوي أو على الموقع الالكتروني للمحافظة أو من خلال تطبيق " في خدمتك" علي الهاتف المحمول.

وأكد الخطيب، على أهمية منظومة الشكاوى ودورها الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بتوصيل شكواهم للجهات المسئولة والمسئولين للعمل على حلها.

وقامت مديرية الشئون الصحية بتفعيل وتطوير مكاتب خدمة المواطنين بديوان المديرية والمستشفيات التابعة لها، والربط بمنظومة الشكاوى الموحدة لاستقبال الشكاوى الواردة إلكترونيا والرد عليها فى أسرع وقت كأحد أهم سبل الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لهم ؛ مؤكدًا أهمية السرية في تلقى الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية.