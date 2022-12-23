صحة الإسكندرية: حصر كامل لسيارات المديرية المعطلة بالورشة المركزية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، استكمال أعمال لجنة حوكمة المواد بالمديرية ، تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة ورئيسة اللجنة للطب الوقائي .

ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية ، أن لجنة الحوكمة، تستعد لعمل حصر كامل لجميع السيارات المعطلة التابعة للمديرية بالورشة المركزية ، ومتابعة موقفها من إجراءات الإصلاح أو التكهين طبقا لسياسة اللجنة ، والاستغلال الأمثل للموارد بالمديرية .

وأضافت وكيل مديرية صحة الإسكندرية، أن اللجنة قد بدأت أعمالها في نهاية الشهر الماضي لتعمل على مراقبة حوكمة الموارد" المادية والبشرية والمالية"، بفريق طبى قوى استعداد لتطبيق التحول الرقمى ، وتقديم دروع الشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق حوكمة الموارد بالمديرية على الجهد المبذول الإنجاز الهائل خلال الفترة القصيرة السابقة.

وأشارت مديرية الصحة ، أنه تم الانتهاء من جرد جميع مخازن مستشفى رأس التين العام بإدارة الدكتورة إيناس العجمي مديرة المستشفى و مسئولة المستلزمات بالمستشفى الدكتورة فاطمة الزهراء بيومى كما تم مطابقة العهد و تطبيق مشروع الجودة لانضباط بيئة العمل لتحسين الأداء 5S لتشمل جميع مخازن المستشفى "مخزن المستلزمات و مخزن المطبوعات و مخزن المنظفات و مخازن مستلزمات الغسيل الكلوى ومخزن المستديم " وتستكمل لجنة حوكمة الموارد أعمالها بالتوازي في باقي مخازن التموين الطبى ومخازن مستشفى الجمهورية العام طبقا للخطة الاستراتيجية التي ، ووضعها مسبقا لحوكمة الموارد وإدارة سلسلة الإمداد وإدارة اللوجستيات .

وفي سياق آخر أعلنت مديرية الصحة اليوم الجمعة ، الانتهاء من فعاليات الدورة التاسعة ، من دورات أساسيات الإدارة، التى أقيمت الأسبوع الماضى، بمستشفى برج العرب بتنسيق مع الدكتور وليد مختار مدير المستشفى ، والتى تهدف إلى تدريب مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية بها .