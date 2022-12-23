"صحة الدقهلية" تنظم قافلة طبية في قرية خفير شهاب ببلقاس بالإشتراك مع جامعة الدلتا‎‎

الدقهلية _ محمد الحبشى

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية بقرية الخفير شهاب مركز بلقاس، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدلتا.

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتور أشرف العزب مدير الإدارة العامة لطب الأسنان وبالتعاون مع جامعة الدلتا بتنظيم قافلة طبية علاجية وذلك بوحدة طب أسرة الامل بالحفير شهاب الدين بإدارة بلقاس.

نظمت القافلة تحت رعاية الدكتور أيمن جمعه مدير إدارة بلقاس الطبية، بالاشتراك مع كلية طب الأسنان و الطب البشري والعلاج الطبيعي وبقيادة الاستاذ الدكتور عصام طاهر جاب الله، وإشراف الدكتور محمد سمير رئيس قسم الاسنان ببلقاس، وقال الدكتور أشرف العزب مدير إدارة طب الأسنان أن القافلة 6 أساتذة من مختلف التخصصات الطبية بجامعة الدلتا انف وأذن، مخ وأعصاب، أطفال، باطنة، أسنان، صحة عامة، وتم توقيع الكشف الطبي بإجمالي 595، بواقع عيادة الباطنة 72، أطفال 55، اسنان 57،علاج طبيعي 67،انف وأذن 25، صحة عامة 26، معمل 293.

وأضاف العزب أنه قد تم تحويل عدد من الحالات لجامعه الدلتا حيث أن الجامعة سوف تقوم بتوفير أتوبيسات تابعة لها لنقل المواطنين المحولين من القافلة ذهابا وعودة.