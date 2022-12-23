الكشف والعلاج المجانى لـ 5200 مريض بـ"العماروة" ضمن "حياة كريمة" بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، قافلة علاجية وخدمية بالمجان من خلال إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ،وذلك لأهالى عزبة "العماروة" بالمنتزه فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 14 عيادات طبية فى تخصصات: الجراحة العامة ، وطب الأطفال ، والأمراض الباطنة ، والتوليد وأمراض النساء ، وجراحة المسالك البولية ، وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب ، والأنف والأذن والحنجرة ، والقلب والأوعية الدموية ، والأمراض الصدرية ، وطب وجراحة العيون ، وتنظيم الأسرة ، والأمراض الجلدية والتناسلية ، وطب وجراحة الفم والأسنان علاوة على وحدة العلاج الطبيعي وعيادة ذوي الهمم، وشارك فيها 83 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقي سيارات العيادات المتنقلة التابعين لإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة

وأشارت وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 5224 مريض من أهالي المنطقة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 394 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

من جانبها قالت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 673 تحلبلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و325 تحليلا بمعمل الطفيليات و 62 أشعة سينية و145 أشعة بالموجات فوق الصوتية،كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 1563 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.



قافلة خدمية



قافلة علاجية



قافلة مديرية الصحة بالاسكندرية



