سكرتير حزب الوفد من الغربية: ثورة 1919 جعلت الوحدة الوطنية نابعة من الشعب

كتب - أمين صالح _ مصطفي عادل

وجه الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن الرئيس السيسي هو الرئيس الذي لم يقل أنه فعل بل قال إن الشعب فعل، فهو البطل الحقيقي الذي لم يطلب من الشعب أن يقف ويصفق له بل أمر رئيس الوزراء والوزراء جميعًا أن يحيوا الشعب، كونه المعلم والقائد صاحب السيادة الذي عرف التوحيد قبل نزول الأديان على أرضه".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر حزب الوفد المنعقد في محافظة الغربية بعنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعي بالجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية برئاسة المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ.

وذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، والمهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وفضيلة الدكتور الشيخ عبد المهيمن السيد مندوبًا عن وزارة الأوقاف.

وبحضور عددٍ من رموز الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظة الغربية وكبار الشخصيات العامة والإعلام.

ووجه الهضيبي التحية لجموع الوفديين القدامى الذي لولا تعبهم وجهودهم وتحملهم الصعاب ما كان الوفد في حاضره، قائلًا: "اليوم المستقبل أمامي في محافظة الغربية، أقرب المحافظات لقلبي، وسط هذا الجمع الكبير، فزالت دول وقامت دول وقامت أحزاب وزالت أحزاب وبقي الوفد".

كما وجه التحية للشركاء في الوطن الأخوة الأقباط، مشيرًا إلى أنه يكفي لثورة 1919 أنها جعلت الوحدة الوطنية نبعت من ضمير هذا الشعب، مضيفًا: "نجلي ونعلي تعاليم المسيحية من أجلهم ويحترمون الإسلام من أجلنا هذه بيوتهم وبيوتنا وقبورهم وقبورنا مجاورة لبعضهم البعض".

وقدّم سكرتير عام حزب الوفد التحية لمن لهم دور عظيم من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة في حماية الشعب وأمن واستقرار الوطن، موجهًا التحية والتقدير للمرأة الوفدية منذ هدى شعراوي حتى الوفدية الأصيلة مواهب الشوربجي، وكذلك التحية لموتور حزب الوفد هم شباب الحزب من قديم الزمان، قائلًا: "من حسن الطالع أن من بين شباب الوفد كان نائب رئيس حزب مستقبل وطن المهندس حسام الخولي".

كما وجه التحية لمصطفى باشا النحاس، فى عهده لا تنظر لأي مكان إلا وترى الوفد، ثم غاب الوفد ليعود مع الباشا فؤاد سراج الدين من أوسع الأبواب متكئًا على سلطة القضاء رافعًا لواء الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوالى على الحزب العديد من رؤساء الحزب منهم المرحوم نعمان جمعة والمستشار مصطفى الطويل ومحمود أباظة، وتحية خاصة لابن الغربية الدكتور السيد البدوي ثم كان شهر مارس 2022 حيث جرت الانتخابات وقال الوفديون كلمتهم وأرسل إليهم الله العالم المؤدب الدكتور عبد السند يمامة.

وعن تعريف الوعي أكد الهضيبي أنه إعمال العقل في كل الأمور، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الوعي "وعي شخصي" و"وعي جمعي"، فوعي الشخص هو وعي الإنسان بأسرته وأولاده والمقصود بالوعي الجمعي هو الوعي بوطنه وتحديات وطنه، ويدخل في ثنايا الوعي الجمعي الأحزاب السياسية كمؤسسة من مؤسسات الدولة.