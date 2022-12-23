اليوم السابع
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مستشار رئيس الوزراء: منصة مصر الرقمية تقدم 150 خدمة حكومية

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:40 م
مستشار رئيس الوزراء: منصة مصر الرقمية تقدم 150 خدمة حكومية هانى محمود
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن "التكنولوجيا الحديثة التى تتبعها الدولة المصرية الآن أصبحت تساهم فى تنفيذ الأحكام القضائية، فحال صدور أى حكم يتم وضعه على النظام الإلكترونى ويرسل إلى كل الجهات الحكومية، كى لا يحصل الشخص على أى خدمة إلا بعد تنفيذ الحكم القضائى".
 
وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدار، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن ما حدث من تطور تكنولوجي في مصر إنجاز كبير.
 
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن منصة مصر الرقمية نقطة تحول فى التحول الرقمى فى مصر فهى منصة إلكترونية يتواجد فيها كل المصريين ويتواجد بها كل بيانات المصريين، مشيرا إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم 150 خدمة حكومية، منها تجديد البطاقة وكذلك خدمة رخصة البناء، وهذا يعد نقلة غير طبيعية فى ثقافة العمل الحكومى فى مصر وتجديد الباسبور وخدمة الشهر العقارى وهى الخدمة الأكثر إقبالا من جانب المواطنين على منصة مصر الرقمية، متابعا: "سيصل عدد الخدمات المتوفرة فى منصة مصر الرقمية 200 خدمة حكومية".
 
وقال الدكتور هانى محمود، إن "بعض الأجانب يفكرون فى شراء عقارات خارج أوروبا، ومصر أفضل مكان خارج أوروبا يمكن شراء عقار فيه لأن موقع مصر قريب من أوروبا والمناخ طوال السنة جيد للغاية ونريد أن نذهب للمواطن الأجنبي للترويج للعقارات المصرية".
 
وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: "نحتاج لتسويق جيد للعقارات التى فى مصر، وأدعو كل المطورين لتسويق عقاراتهم فى الخارج، حيث إنه الآن تحصل على عقار مضمون من الدولة وكل مكان فى مصر كأنك فى بلد مختلفة فمن سيتشرى عقار فى الجونة مختلف عن من سيشترى عقار فى القاهرة أو عقار فى الغردقة وهذا لا بد من تسويقه ولدينا عقارات تناسب كل الأذواق".

هانى محمود

منصة مصر الرقمية

الحكومة

البطاقات

رخص البناء



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