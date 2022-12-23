سفير روسيا فى واشنطن: خطر الصدام مع أمريكا كبير

كتب أحمد عرفة

قال أناتولي أنتونو سفير روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إن خطر الصدام مع أمريكا كبير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف سفير روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية أنه من الصعب القول متى ستستأنف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين، موضحا أن المحادثات بشأن تبادل سجناء فعالة وستستمر.

وفى وقت سابق أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون مستعدا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حال أبدت روسيا استعدادا جادا للتفاوض، بحسب روسيا اليوم.

وأعلن ذلك، الخميس، في مؤتمر صحفي لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربى.

وقال كيربي: "سمعت الرئيس نفسه يقول في اجتماع مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون إنه إذا أظهر بوتين استعدادا جادا، فسيكون بالتأكيد مستعدا للقائه".

وشدّد في الوقت نفسه على أن رئيس الإدارة الأمريكية لن يكون مستعدا للتفاوض مع نظيره الروسي إلا "إذا كان هناك استعداد جاد وحقيقي" من الجانب الروسي، وكذلك "بعد إجراء المشاورات مع أوكرانيا والتزامها بالمحافظة عليها".

يذكرأن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، أن القوات المسلحة الروسية ستدمر منظومة باتريوت الأمريكية في حال نقلها إلى أوكرانيا.

وقال بوتين إن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، ولديهم الترياق لها، مضيفا أن تلك الأنظمة قديمة ولا تعمل مثل الأنظمة الروسية "إس-300".

وأضاف بوتين أن نهاية جميع النزاعات المسلحة يكون دائما على طاولة المفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كلما كان أفضل.. لافتا إلى أن هدف موسكو إنهاء الحرب في أوكرانيا وليس تصعيدها.

وعن الوضع الاقتصادي الروسي، أشار بوتين، إلى أن المؤشرات الاقتصادية في روسيا أفضل منها لدى العديد من دول مجموعة العشرين، مؤكدا أن تسقيف أسعار الغاز لن يكبدهم خسائر.