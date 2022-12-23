روسيا تعلن قرب تحقيق "هدف مهم" فى عمليتها العسكرية بأوكرانيا

كتب محمد جمال

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، إحراز "تقدم كبير" نحو "نزع سلاح" أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أطلق العملية العسكرية على كييف قبل عشرة أشهر، بحسب سكاى نيوز.