حياة كريمة ببنى سويف: معاينة الأراضى المقترحة لإنشاء 6 مدارس بالميمون

وقال رئيس مركز ومدينة الواسطى لـ"اليوم السابع"، أنه في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة بقرى المركز قامت اللجنة المكلفة من الوحدة المحلية بتجهيز ومعاينة أراضي مشروعات المبادرة بالتنسيق والتعاون مع مسئولي الأبنية التعليمية بمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء 6 مدارس بقرية الميمون وتوابعها والتي ستشمل مدارس للتعليم الأساسي، والفني، لاستيعاب الكثافة الطلابية.

كما تشهد قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بقرية سدس الأمراء، والذي تشرف عليه الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع الصحي.

وأضاف مدحت صلاح، أن القرية تشهد تنفيذ سوق سدس على الطريق الدائري، حيث تبلغ مساحة السوق 850 مترا، بجانب مشروع إنشاء موقف السيارات على مساحة 860 مترا على الطريق الدائري.