محافظ بنى سويف يستمع للمواطنين خلال جولته على عدد من المحلات التجارية.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومواجهة كافة صور الغش التجارى والاحتكار والمغالاة فى الأسعار، خاصة في السلع الأساسية، والاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية التموينية، بجانب التأكد من توافر المخزون السلعي والأرصدة التموينية بالمقرات التجارية التابعة لإدارات وأجهزة مديرية التموين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، لقرية الميمون، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية في كافة القطاعات، خاصة في قطاع التموين والسلع الأساسية التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم ويومى، وذلك في حضور حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى.

وتفقد المحافظ عددا من المحلات والحركة التجارية بسوق القرية، للاطمئنان على توافر كل السلع والوقوف على حركة البيع والشراء، والتقى عدداً من المواطنين الذين تصادف وجودهم، لسماع مطالبهم ومقترحاتهم وانطباعهم عن الأسواق والخدمات والمرافق وجهود تحسين مستوى الأداء والخدمة بها، مشدداً على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تخرج من حماية المستهلك و إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإدارى بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.

وفي لفتة طيبة، حرص المحافظ على الاستماع لإحدى المسنات التى تواجدت وسط مجموعة من المواطنين الذين بادروا بتقديم طلباتهم ومقترحاتهم بخصوص السلع وحركة البيع والشراء، مؤكدين على الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذى، وأكد لهم المحافظ أن المواطن شريك في مواجهة أى تحديات، وكلف المحافظ رئيس المدينة ومدير التموين بالاستجابة لكل مطالب المسنة، موجها بمساعدة سيدة أخرى في شراء احتياجاتها من أحد المحال، خاصة وأن المحافظ لاحظ أنها مرهقة ومتعبة صحيا.



محافظ بني سويف يستمع لأهالي الواسطى



محافظ بني سويف يستمع لأهالي الواسطى



محافظ بني سويف يتفقد المحلات التجارية



محافظ بني سويف يلتقى اهالى الواسطى (1)



محافظ بني سويف يلتقى اهالى الواسطى (2)