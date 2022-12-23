حياة كريمة بأسوان.. معدلات إنجاز مشروعات العباسية لخدمة 30 ألف نسمة

أسوان - صلاح المسن

تطوير مدارس ومستشفيات ومحطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى كل المجالات، حيث تمضى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" قدما، وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان، ومن القرى المدرجة بمبادرة تطوير الريف المصرى قرية العباسية، بمركز كوم أمبو والتى تضم 14 تابعا بإجمالى 30.3 ألف نسمة.

وفى مقدمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية العباسية مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية العباسية بنسبة 50%، والأعمال الإنشائية بمحطة رفع 7 قبلى بنسبة 75%، ومن المشروعات الجارية أيضا بقروى العباسية تطوير مدرسة 7 قبلى للتعليم الأساسى بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة إسعاف العباسية، كذلك تشهد قرية العباسية بكوم أمبو، مشروع إنشاء كوبرى عزبة أحمد مصطفى بنسبة إنجاز بلغت 98% لكل منهما، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بالعباسية، ومجمع الخدمات الحكومية بالعباسية يأتى ضمن 31 مجمعا على مستوى محافظة أسوان .

ويضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن ومز المشروعات الحيوية مجمع الخدمات الزراعية ويأتى ضمن 31 مجمعا، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة، وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب 7 قبلى بنسبة إنجاز بلغت 95% لكل مشروع، علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسيه وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 85%.

ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

وتم التشديد على الالتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير، حيث يتم تغيير واستبدال المقاوليين المنفذين لبعض المشروعات فى حالة رصد أى تباطؤ فى التنفيذ، مع ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن قرى أسوان تشهد عملا يوميا متواصلا لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن.

من ناحية أخرى يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقرى بمراكز محافظة أسوان .

كما شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، مع الاهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.



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حياة كريمة فى أسوان (2)



حياة كريمة فى أسوان (3)



حياة كريمة فى أسوان (4)



حياة كريمة فى أسوان (5)



حياة كريمة فى أسوان (6)



حياة كريمة فى أسوان (7)