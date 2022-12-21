محافظ أسوان يستعرض أبرز الفرص الاستثمارية بالمحافظة خلال استقباله لسفير نيبال

ورحب محافظ أسوان، بسفير نيبال لزيارة معالم أسوان السياحية خاصة مع توافر المقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب نيبال الصديق لأسوان للاستمتاع بالأنماط السياحية المتعددة الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد وغيرها فى ظل تفرد أهلها بحسن استقبال السائحين، والمعاملة الطيبة لهم حيث يتم متابعة ذلك ميدانياً مع نشر الوعى السياحى بين العاملين فى الخدمات السياحية من سائقى الحنطور واللنشات النيلية والتاكسى وأصحاب البازارات.

وخلال اللقاء عرض أشرف عطية أبرز الفرص الاستثمارية التى تعتمد على الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية ، مع تنوع مصادر الطاقة ، علاوة على التسهيلات غير المسبوقة والدعم اللامحدود من القيادة السياسية سواء للاستثمار الأجنبي أو المحلى.

وأشار عطية إلى أنه بالرغم من كل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من عدم استقرار الاقتصاد العالمى، وقبلها تداعيات جائحة كورونا، إلا أن ذلك لم يعيق حركة التقدم والتطوير والتحديث الشاملة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة داخل محافظة أسوان بمشروعات غير مسبوقة من أبرزها المشروعات القومية، وأيضاً مشروعات المبادرات الرئاسية حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل ، بجانب إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل ، مع إنشاء المحاور التنموية والكبارى وشبكات الطرق ، بالإضافة إلى مدينة أسوان الجديدة ضمن 14 مدينة للجيل الرابع.

ومن جانبه، قدم السفير سوشيل كومار لامسال شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذى لمسه من محافظ أسوان ، وتعاونه البناء فى السعى لتعزيز العلاقات بين البلدين وهو ما يجعلنا نفخر ونعتز بذلك ، مؤكداً على عمق وقوة العلاقات بين مصر ونيبال والتى تعود إلى عام 1957 وهو ما يساهم بدوره فى تحقيق مزيد من مشاريع التكامل بين البلدين ، وعرض سفير نيبال مقترح لتقوية أواصر العلاقات من خلال توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي أسوان وبوخار النيبالية لتشابه المقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية ، وخاصة أنها مدينة أثرية يرجع تاريخها إلى 5 آلاف سنة ، فضلاً عن تبادل الزيارات بين الجانبين لفتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان وسفير نيبال بتبادل الدروع وذلك تقديراً لعلاقات الصداقة بين البلدين.