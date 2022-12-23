جواتيمالا تضبط 5.8 طن من الكوكايين منذ بداية العام بقيمة 13 مليون دولار

فاطمة شوقى

أعلنت قوات الأمن فى جواتيمالا أنها ضبطت حوالى 5.8 طن من الكوكايين من تهريب المخدرات هذا العام، وهو أقل بنسبة 53% مقارنة بما تم ضبطه خلال عام 2021.

وأشارت صحيفة انفوباى" الأرجنتينية إلى أن قيمة الـ 5.8 أطنان من الكوكايين التى ضبطتها جواتيمالا هذا العام تبلغ حوالى 13 مليون دولار، بحسب ما ورد خلال مؤتمر صحفى مشترك بين المؤسسات من قبل سلطات النيابة العامة فى الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى.

ومع ذلك، خلال عام 2022، صادرت جواتيمالا 5.21 طنًا أقل مقارنة بـ 11.01 طنًا تم ضبطها فى عام 2021.

وقال نائب وزير مكافحة المخدرات فرناندو روداس، أن قوات الأمن ألقت القبض هذا العام على 26 من تجار المخدرات الذين طلبت العدالة الأمريكية تسليمهم، بينما فى عام 2021، سجلت جواتيمالا القبض على 69 من المطلوب تسليمهم، 57 منها مطلوب لجريمة الاتجار بالمخدرات.

ضبطت جواتيمالا فى آخر عملية، 1.09 طن من الكوكايين خلال عملية نفذت الثلاثاء الماضى فى مقاطعة إسكوينتلا الواقعة جنوب الإقليم، بحسب معلومات من وزارة الدفاع.

وأوضح المصدر نفسه أن خمسة جنود أصيبوا برصاص خلال العملية، لكنهم تعافوا بالفعل.

تُستخدم جواتيمالا بسبب موقعها الجغرافى كجسر لنقل المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 90% من الأدوية التى تصل إلى الولايات المتحدة تمر عبر الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى.