اليوم السابع
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تعرف على إجراءات وزارة الرى لزيادة كفاءة توزيع الأسمدة المدعمة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 02:00 ص
تعرف على إجراءات وزارة الرى لزيادة كفاءة توزيع الأسمدة المدعمة وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصري حوالى 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية .

وأضاف القصير أنه تم صرف حوالى 2.5 مليون طن خلال الفترة من أول يناير حتى منتصف سبتمبر مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن، مطالبا المزارعين بالتقدم لصرف مقررات الأسمدة الشتوية.

واتخذت الوزارة بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.

وشملت الإجراءات التى يتم اتخاذها :

1- توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول .

2- متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.

3- متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين  من خلال ارسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.

4- أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.

5- وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة او عملية التوزيع.

6- جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف .


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منظومة توزيع الاسمدة



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