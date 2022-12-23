"تحقيقات الكونجرس" تصف ترامب بـ"طاغية مهزوم" وتوصى بمنعه من العمل العام

كتبت: نهال أبو السعود

أوصت لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس المعنية بالتحقيق فى أحداث العنف التى وقعت يوم 6 يناير 2021 فى مبنى الكابيتول هيل، بأن ينظر الكونجرس فى منع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من تولى منصب عام مرة أخرى، نتيجة لدوره فى التحريض على التمرد فى ذلك اليوم.

وبحسب نيويورك تايمز، أصدرت اللجنة تقريرها النهائى المكون من 800 صفحة فى وقت متأخر من يوم الخميس، إلى جانب قائمة من 11 توصية، لمنع وقوع حدث مثل الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي مرة أخرى.

ومن بين المقترحات، إصلاح قانون العد الانتخابي لتوضيح أن نائب الرئيس لا يملك سلطة رفض القوائم الانتخابية المقدمة من الولايات.

التوسع الشامل في رقابة وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية على الجماعات المتطرفة ، بما في ذلك القوميون البيض والجماعات العنيفة المناهضة للحكومة ؛ وتخصيص الكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية كل أربع سنوات باعتباره "حدثًا للأمن القومي الخاص" ، مثل الافتتاحيات وخطابات حالة الاتحاد.

جاءت التوصيات في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة تقريرها النهائي، واختتمت 18 شهرًا من العمل بوثيقة تهدف إلى تعزيز النتائج التي توصلت إليها بأن سلوك ترامب بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 هو المسؤول عن الهجوم غير المسبوق على الكونجرس.

على مدار اشهر، جمعت اللجنة أدلة مستمدة من آلاف الوثائق وأكثر من 1000 مقابلة مع الشهود للقول بأن ترامب شرع في خطة منظمة للبقاء في منصبه على الرغم من خسارته في الانتخابات، والضغط على مسؤولي الدولة ووزارة العدل ونائبه، لمساعدته وتقول اللجنة إنه فى النهاية ألهم مؤيديه لارتكاب أعمال عنف باسمه.

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون فى مقدمة التقرير: "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية عن طريق قلب مؤسساتنا الديمقراطية، وإثارة العنف، وكما رأيت فتح الباب أمام من يهدد حقدهم وتعصبهم المساواة".

تتناول توصيات اللجنة إلى حد كبير أفضل السبل لمحاسبة ترامب وحلفائه على هجوم 6 يناير، مما يعكس التركيز الأوسع للتقرير على سلوك الرئيس السابق.