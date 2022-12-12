"يحمل ترامب المسئولية".. بولتيكو تكشف تفاصيل تقرير لجنة 6 يناير المرتقب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو إن التقرير النهائي للجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس سيبدأ بملخص يتحدث عن مسئولية الرئيس السابق دونالد ترامب عن محاولاته الممتدة والتى لا أساس لها لتخريب انتخابات 2020، وفقا لعدد من الأفراد المطلعين على محتوى مسودة التقرير.

ومن المتوقع أن يوافق أعضاء لجنة مجلس النواب رسميا على التقرير فى جلسة عامة تعقد فى 21 ديسمبر، ويمكن أن يقترح المشرعون تعديلات أخيرة قبل أن يتم إرسال مسودة التقرير إلى مكتب النشر الحكومى لطباعته فى وقت لاحق فى هذا الأسبوع.

ووفقا للمطلعين عليه، فإن التقرير الأخير سيتكون من ثمانية فصول متسقة مع الأدلة التي كشفت عنها اللجنة فى جلساتها العلنية فى يونيو ويوليو الماضيين، وستكون هذه الفصول الثمانية على النحو التالى:

جهود ترامب لزرع بذور عدم الثقة فى نتائج الانتخابات.

ضغوط ترامب على حكومات الولايات أو مجالسها التشريعية لإلغاء انتصارات حققها جو بايدن.

جهود حملة ترامب لإرسال أعضاء المجمع الانتخابى المؤيدين لترامب إلى واشنطن من الولايات التي فاز بها بايدن.

جهود بايدن لاستغلال وزارة العدل فى خدمة خطته المتعلقة بالانتخابات.

ضغوط حملة ترامب ومحاميه ضد نائب الرئيس السابق مايك بنس.

جهود ترامب باستدعاء أنصاره إلى ترامب الذين أشعلوا احداث 6 يناير فيما بعد.

187 دقيقة والتي رفض خلالها ترامب مطالبة مثيرى الشغب بمغادرة الكابيتول.

تحليل للهجوم على الكابيتول.

وقال مصدر مطلع على مسودة التقرير إن التقرير فى حد ذاته لن يكون قاصرا على ملخص تنفيذى والفصول الثمانية، ومن المتوقع أن يشمل الملاحق التى تركز على مزيد من الجوانب من تحقيق اللجنة.

ومن المتوقع أن يشمل التقرير الكامل نتائج استقصائية من كافة فرق التحقيق اللجنة الخمسة، والتي حققت فى أفعال ترامب، وفى الحشد المقتحم للكونجرس ودور التطرف فى الهجوم والأموال التي مولت مسيرة ترامب فى 6 يناير وفشل إخفاق القانون فى 6 يناير.