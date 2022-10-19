اتهام ضابط أمريكي بالخيانة فى "اقتحام الكونجرس" بسبب تحذير زميله.. تفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

وجه اتهام رسمي إلى ضابط أمريكي سابق خان اليمين الدستورية بعد أن حذر زميل مؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب من دخل مبني الكابيتول في 6 يناير، لإزالة منشور كتبه على فيس بوك بشأن الهجوم.

وفقا لشبكة إن بي سي، حذر مايكل رايلي، ضابط شرطة سابق في الكابيتول اتهم العام الماضي بتهمتي عرقلة، جاكوب هيلس، الذي أدين منذ ذلك الحين، في 7 يناير 2021، من أن سلطات إنفاذ القانون تحقق مع الأشخاص المتورطين في الهجوم على مبنى الكابيتول.

لا يشكك فريق دفاع رايلي في أنه أرسل التحذيرات ، لكنه يجادل بأنه لم يدرك المدى الكامل لما فعله زميله هيلس خلال أعمال الشغب وأنه لم يكن "متوقعًا بشكل معقول" أن تكون هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى مهتمة في ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا للائحة الاتهام الفيدرالية، كتب رايلي إلى هيلس في 7 يناير قائلاً إنه يتفق معه في القضايا السياسية ونصحه "بإزالة الجزء المتعلق بالتواجد في المبنى" لأن تطبيق القانون "يحقق حاليًا وكل من اخترق مبنى الكونجرس سيتم "شحنه" خارجا".

بعد توجيه الاتهام إلى هيلس في منتصف يناير 2021 ، حسبما زعمت لائحة الاتهام ، تحدث الرجلان عبر الهاتف لمدة 23 دقيقة. بعد ذلك، أخبر رايلي هيلس أنه سيقدم له جولة في مبنى الكابيتول في المرة القادمة.

قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي ماري دورمان للمحلفين يوم الثلاثاء إنه "لم يكن هناك أي شيء قانوني أو مضحك بشأن ما حدث في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير. لم يرغب المدعى عليه أبدًا في أن ترى رسائل فيس بوك هذه النور لقد أقسم على احترام القانون، وبدلاً من ذلك قام بعرقلته".

ومن المتوقع أن يدلي هيلس بشهادته. بموجب صفقة مع الحكومة بأنه مذنب في جنحة وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع المراقبة، بالإضافة إلى 60 ساعة من الخدمة المجتمعية و500 دولار.