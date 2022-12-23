بلاش تكتر منه.. 9 مشكلات صحية للإفراط فى تناول الملح

كتبت إيناس البنا

تعتمد أجسامنا على عاملين مهمين، الغذاء الذي يتم تزويدها به (والذي يعمل كوقود)، والبيئة التي يتعرض لها (الهواء الذي يستنشقه)، بجانب عوامل أخرى. ويجب أن يمتلئ الطعام الذي يقدمه الجسم بجميع العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح.

وفى هذا الإطار فإن الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يكون له تأثير خطير على الجسم.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول الملح



الكثير من الملح مضر لجسمك من نواحٍ كثيرة، من زيادة مستويات الصوديوم إلى الكثير من المضاعفات، فإن الإفراط في تناول الملح ليس خيارًا لأي شخص، وفى السطور التالية نوضح تأثير الإفراط في تناول الملح على جسمك، وفقا لموقع " thehealthsite":

احتباس الماء



من أول الأشياء التي يمكن أن تحدث في جسمك عندما تستهلك الكثير من الملح هو احتباس الماء، هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أكثر من المعتاد، لماذا يحدث هذا؟

يحدث ذلك لأن الكلى تؤدي مهمة الحفاظ على نسبة الصوديوم إلى الماء المثالية في الجسم، من أجل القيام بذلك ، فإنه يحتفظ بالمياه الزائدة للتعويض عن الصوديوم الإضافي الذي يتناوله الجسم، وبالتالي ، فإن زيادة تناول الصوديوم تجعل الجسم يشهد زيادة في احتباس الماء ، مما يؤدي إلى التورم.

الانتفاخ

الإفراط في تناول الملح يمكن أن يضر بالجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل عسر الهضم والانتفاخ وما إلى ذلك ، لذلك يجب التأكد من عدم إضافة الكثير من الملح إلى نظامهم الغذائي اليومي، الحفاظ على البساطة ، مع القليل من الزيت والتوابل (بما في ذلك الملح والسكر) مهم جدًا لمساعدة الجهاز الهضمي على البقاء بصحة جيدة.

ارتفاع ضغط الدم



يمكن أن يؤدي تناول الملح بكثرة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، يحدث هذا في المقام الأول لأنه عندما تستهلك وجبة غنية بالملح، يمكن أن تتسبب على الفور في زيادة حجم الدم أو التدفق عبر الأوعية الدموية والشرايين. قد يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم.

زيادة العطش



يمكن لوجبة مالحة أن تجفف جسمك دائمًا ، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات الجسم من الماء. عندما تتناول وجبة غنية بالملح ، يمكن أن يتسبب ذلك في جفاف فمك ، مما يجعلك تشعر بالعطش.

الآثار الجانبية غير المعتادة لتناول الكثير من الملح



ليس فقط تلك المذكورة أعلاه، ولكن تناول الكثير من الملح يأتي أيضًا بعواقب صحية وخيمة طويلة المدى، مثل:

ارتفاع ضغط الدم

مرض قلبي

سكتة دماغية

مرض الكلية

حصى الكلى

ما يجب القيام به؟

الحفاظ على نظامك الغذائي بسيطًا وصحيًا مهم جدًا لصحتك العامة، تذكر اقتراحًا صغيرًا يقدمه الخبراء دائمًا - الاستهلاك المفرط ، أو الإفراط في تناول الملح في نظام غذائي يومي يمكن أن يجهد القلب والأوعية الدموية والكلى ، مما يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

لذلك يجب على المرء أن يستهلك الكمية المقترحة من الملح يومياً، ما هي الكمية المناسبة من الملح التي يجب تناولها يوميًا؟ وفقًا للخبراء ، ينصح الشخص البالغ بعدم تناول أكثر من 2300 ملليجرام من الملح يوميًا.