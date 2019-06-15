سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 09:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

5 طرق سهلة لخفض استهلاك الملح في الطعام

السبت، 15 يونيو 2019 08:30 م
5 طرق سهلة لخفض استهلاك الملح في الطعام الملح
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

اتخذ حوالي ثلثي الأمريكيين خطوات لخفض استهلاك  اليومي للملح، عن طريق مقارنة الملصقات واختيار الأطعمة الحتوية علي نسبة أقل من الملح وكمية أقل من الصوديوم، وفقاً لمؤسسة المجلس الدولي للمعلومات الغذائية.

images

وفيما يلي أربع خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لتقليل استهلاك الملح، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وتشمل:

ما_فوائد_الملح

1-    الابتعاد عن  اللحوم الحمراء المصنعة بجميع أنواعها لأنها مليئة بالملح.

2-    عدم تناول الخبز الأبيض بل تناول الخبز الأسمر حيث يحتوي علي كمية أقل من الملح .

3-    وجبات العشاء الجاهزة والمغلفة يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الملح، وخاصة البيتزا وشرائح الدجاج والعديد من الأطعمة المصنعة، لذلك يجب الابتعاد عنها.

4-    استخدام التوابل لإضافة نكهة، عن طريق تجربة أنواع مختلفة من الفلفل مثل الفلفل الحار والتشو والفلفل الحلو، ويمكن استخدام الثوم والبصل لإضافة حلاوة وعمق.

5-    آخيراً أضف نكهة مع الفلفل الأسود أو عصير الليمون الطازج أو رش المزيج بدون ملح.

 


الملح

اضرار الملح

اضرار المحل الصحيه

بدائل استخدام الملح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة