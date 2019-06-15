5 طرق سهلة لخفض استهلاك الملح في الطعام

كتب بيتر إبراهيم

اتخذ حوالي ثلثي الأمريكيين خطوات لخفض استهلاك اليومي للملح، عن طريق مقارنة الملصقات واختيار الأطعمة الحتوية علي نسبة أقل من الملح وكمية أقل من الصوديوم، وفقاً لمؤسسة المجلس الدولي للمعلومات الغذائية.

وفيما يلي أربع خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لتقليل استهلاك الملح، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وتشمل:

1- الابتعاد عن اللحوم الحمراء المصنعة بجميع أنواعها لأنها مليئة بالملح.

2- عدم تناول الخبز الأبيض بل تناول الخبز الأسمر حيث يحتوي علي كمية أقل من الملح .

3- وجبات العشاء الجاهزة والمغلفة يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الملح، وخاصة البيتزا وشرائح الدجاج والعديد من الأطعمة المصنعة، لذلك يجب الابتعاد عنها.

4- استخدام التوابل لإضافة نكهة، عن طريق تجربة أنواع مختلفة من الفلفل مثل الفلفل الحار والتشو والفلفل الحلو، ويمكن استخدام الثوم والبصل لإضافة حلاوة وعمق.

5- آخيراً أضف نكهة مع الفلفل الأسود أو عصير الليمون الطازج أو رش المزيج بدون ملح.