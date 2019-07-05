ماذا يحدث فى جسمك إذا انخفضت مستويات الصوديوم فى الدم

كتبت إيناس البنا

تعرف حالة انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، باسم نقص صوديوم الدم فقد تكون مؤشرا على أن الجسم يحتفظ بالماء بدلا من إفراز المياه الزائدة، وقد يكون انخفاض مستوى الصوديوم أيضا نتيجة للإفراط في إنتاج هرمون مضاد للبول، كما قد يكون أيضا نتيجة للجفاف.

تتراوح مستويات الصوديوم في الدم الطبيعية عادة بين 135 و 145 ميلي لتر لكل لتر، ويوضح موقع " emedicinehealth " أن النسب الأقل من 135 ميلي لتر في اللتر غير طبيعية.



اعراض انخفاض الصوديوم بالجسم اعراض انخفاض الصوديوم بالجسم

يوضح تقرير الموقع إن هناك مجموعة كبيرة من العوامل المسئولة عن نقص صوديوم الدم ويشمل ذلك :

استخدام العقاقير الترفيهية مثل عقار النشوة الأمفيتامينية.

استهلاك كميات كبيرة للغاية من الماء.

الأدوية التي تزيد من التبول أو العرق، مثل المسكنات ومدرات البول ومضادات الاكتئاب ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث هذه الحالة.

بعض الحالات الكبدية والقلبية والكلى قد تسبب احتباس الماء بشكل مفرط ، مما يخفف من كمية الصوديوم في الجسم.

فقد الكهارل والسوائل المصاحب للإسهال الشديد والقيء.

قد يكون انخفاض مستويات الصوديوم في الدم أيضا نتاج عن التغيرات الهرمونية، فمثلا قد تؤدي المستويات المنخفضة من هرمون الغدة الدرقية، المسئولة عن التحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم وغيرها من وظائف الجسم فى انخفاض نسبة الصوديوم، أو مشاكل الغدة الكظرية ، التي تعد جزءًا مهمًا من آلية تنظيم الصوديوم والبوتاسيوم والماء في الجسم.