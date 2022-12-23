انقطاع المياه عن قرى مدينة أرمنت 12 ساعة ظهر اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد عدد من القرى بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، انقطاع المياه لمدة 12 ساعة للقيام بأعمال ربط خط المياه الناقل لقرى (الرزيقات بحرى - الرزيقات قبلى - المحاميد بحرى - الديمقراط)، حيث ناشدت الشركة جميع الأهالى باتخاذ تدابيرهم خلال فترة قطع المياه.

وفى هذا الصدد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه بقرى (الرياينة - الرزيقات - المحاميد) بمركز أرمنت اليوم الجمعة من الساعة 1 ظهرا لمدة 12 ساعة، ونظراً لتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب أعمال ربط خط المياه الناقل لقرى (الرزيقات بحرى -الرزيقات قبلى -المحاميد بحرى -الديمقراط).

وأهابت الشركة بكل المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني والأرقام التالية:- (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

وكان قد استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي الإنجازات التي حققتها الشركة من خلال دعم المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها الشركة والمجهودات القائمة للتغلب عليها، حيث أصبحت شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، أول شركة تقوم بتطبيق التحول الرقمي لمنظومة القراءة والتحصيل على كافة الأصعدة، مما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ وزيادة جودة الخدمة المقدمة للعملاء.