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انقطاع المياه اليوم عن أرض الجولف و6 مناطق بمدينة نصر 10 ساعات للصيانة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 10:30 ص
انقطاع المياه اليوم عن أرض الجولف و6 مناطق بمدينة نصر 10 ساعات للصيانة انقطاع المياه - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( أرض الجولف مدينة نصر – الإمداد والتموين – عمارات رامو  - شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح غدًا السبت، وذلك نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم أسفل كوبرى الجنزوى بطريق النصر مع تقاطع أحمد فخرى بمدينة نصر.
 
أهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تُوزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر تطبيق" الواتس آب" على رقم 01206665125.
 
وسبق أن أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الأميرية، لافتة إلى أنه تم الدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين، لإنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد بـ 4 ساعات، وإذ تأسف الشركة عن فترة الانقطاع لظروف خارجة عن إرادتها.
 

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