انقطاع المياه غدا عن أرض الجولف و6 مناطق أخرى بمدينة نصر 9 ساعات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لاعمال احلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم اسفل كوبرى الجنزوى بطريق النصر مع تقاطع احد فخرى بمدينة نصر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (أرض الجولف مدينة نصر –الامداد والتموين – عمارات رامو - شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة)، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 23-12-2022 وحتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 24-12-2022 .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى نطاق هذه المناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن بعض المناطق بقرية القلج "حوض الزياتات وحوض الجميزة وحوض العجمي"، مركز الخانكة، أمس الأربعاء، من الساعة السابعة صباحا، وذلك لأعمال إصلاح عطل عداية حديد قطر 355 مم أعلى كوبرى ترعة كشمير بسرياقوس، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأنه سيتم العمل علي إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

وفي سياق آخر تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مركز خدمة عملاء جنوب الخانكة، فى زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل، واستمع رئيس الشركة، لمجموعة من العملاء للاطمئنان عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدم والوقوف على أي مشكلات والاهتمام بمنظومة التحصيل وتعظيم الإيرادات.