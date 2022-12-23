اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المحكمة الإدارية بتونس تتلقى 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 03:15 م
المحكمة الإدارية بتونس تتلقى 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية انتخابات تونس- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت القاضية ألفة قيراص عضو وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية بتونس، أن المحكمة تلقت حتى مساء يوم أمس الخميس، 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السبت الماضي .
 
وقالت قيراص – في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء – إن اليوم الجمعة هو آخر أجل لتلقي الطعون، فيما يتواصل مسار الطعون في دوريه الإبتدائي والاستئنافي على مدى شهر .
 
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، مساء الإثنين الماضي، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بفوز 23 مرشحا في الجولة الأولى، وتنظيم جولة ثانية في 131 دائرة انتخابية تنطلق حملاتها الانتخابية في 20 يناير المقبل .

المحكمة الإدارية بتونس

تونس

الانتخابات في تونس

انتخابات تونس

انتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة