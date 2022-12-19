الهيئة العليا للانتخابات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 11.22%

وخلال ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن أنه قد بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذي قاموا بالتصويت مليون و25 ألف و418 ناخب، وذلك من إجمالي أكثر من 9 مليون تونسي مسجّل بالسجل الانتخابي.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العليا، إلغاء لكلي للأصوات التي تحصل عليها المترشح للانتخابات التشريعية سليم حراقة بدائرة منزل بورقيبة-تينجة (بنزرت) وعددها 1890 صوت.

ويأتي ذلك، وفق رئيس الهيئة، لارتكابه جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية تم اعتبارها جسيمة واثرت بشكل حاسم وجدي على شفافية الانتخابات في هذه الدائرة.