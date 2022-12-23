"الكرملين" يعلن إحراز تقدم كبير فى نزع سلاح أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إنه تم إحراز تقدم كبير في نزع سلاح أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه تم سماع انفجار سيارة في مدينة ميليتوبول الأوكرانية.

وفى وقت سابق قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية من القاهرة، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قرار اضطراري لأن هناك تهديدات مباشرة للأمن القومي الروسي تقوده واشنطن.

وأضاف خبير العلاقات الدولية من القاهرة، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة الأمريكية بتأجيج الحرب ليس جديدا، وكرر ذلك أكثر من مرة.

وأوضح خبير العلاقات الدولية من القاهرة، أن هناك توسعًا في حلف الناتو ورفض وجود ضمانات مباشرة لروسيا من الحلف، ويرى بوتين أن دعم أوكرانيا لاستمرار العملية العسكرية محاولة من أمريكا والغرب بشكل عام لاستنزاف بلاده، وإعادة تجربة الاتحاد السوفيتي وتفكيكه.

ولفت خبير العلاقات الدولية من القاهرة، إلى أن خطاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن الاستراتيجية العسكرية الجديدة "الصواريخ الشيطان" ليست موجهة ضد أوكرانيا لأن الحرب معها لا تستدعي تلك الترسانة الضخمة، وإنما موجهة إلى أمريكا والغرب، لأنه في حالة تجاوز الخطوط الحمراء مع روسيا سوف توجه تلك الصواريخ تجاههم حفاظًا على الأمن القومي الروسي.

بدوره قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي من واشنطن، إن ما تم فرضه من عقوبات على روسيا هي الأقسى في التاريخ، لاستهداف اقتصاد دولة، موضحا أن روسيا لا تملك رفاهية إنهاء الحرب والانسحاب، ولا بد أن تكمل ما بدأته.

وأضاف المحلل السياسي الأمريكي من واشنطن، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفائز الأكبر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي أمريكا التي حققت الكثير من الأهداف، بعد إدخال روسيا في مستنقع أوكرانيا.