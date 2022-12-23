رئيس تشيلى يعلن حالة الكوارث بسبب حريق ضخم أثر على أكثر من 400 منزل.. فيديو

فاطمة شوقى

أعلن رئيس تشيلى ، جابرييل بوريك، حالة "الكوارث" بسبب الحريق الهائل فى فينيا ديل مار، على بعد 122 كيلومترًا شمال غرب العاصمة، والذى أثر حتى الآن على أكثر من 400 منزل وخلف مقتل شخصين على الأقل، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.

وقال وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالف إنه يجرى صياغة المرسوم الذى يمنح السلطات السيطرة على التجمعات والنقل لمواجهة الطوارئ.

وأضاف: "كانت هناك استجابة سريعة للغاية منذ بداية هذا الحريق، وذلك على الرغم من انتشار الحريق بشكل كبير بسبب المكان الذى يتطور فيه هذا الحريق والظروف الجوية والرياح ووجود مادة قابلة للاشتعال.

وأضاف مونسالف: "لدينا معلومات عن العثور على جثة محترقة، كما أن هناك معلومات علينا تأكيدها بشأن جثة ثانية".

ونشر الرئيس بوريك على شبكات التواصل الاجتماعى "لن نتركهم وحدهم، وأولويتنا هى سلامة الناس وسنواصل نشر كل الموارد اللازمة".

وحتى الآن، أمر مكتب الطوارئ الوطنى (Onemi) التابع لوزارة الداخلية بإخلاء المناطق المعرضة للخطر فى تلال فينيا ديل مار، وهى مدينة تضم بعضًا من أكبر مخيمات الإسكان العشوائى فى البلاد فى المنطقة المتضررة. منطقة.

وفقًا لتقديرات المؤسسة الوطنية للغابات (كوناف)، فقد التهمت النيران ما لا يقل عن 110 هكتارات.

وذكر وكيل وزارة الداخلية فى تشيلى أنه تم تكليف تسع مروحيات و12 لواء وخمس عربات مدفع مياه وسبع شاحنات نقل وآليات ثقيلة لمكافحة الحريق.

من جانبهم، أعلن رجال الإطفاء أنهم يحتفظون بـ 800 رجل إطفاء وأكثر من 100 وحدة لمواصلة العمل طوال الليل حتى يتم السيطرة على حالة الطوارئ".

كما طلبت السلطات من المواطنين عدم محاولة الذهاب إلى حالة الطوارئ والبقاء فى المنزل أو الإخلاء إذا كانوا بالقرب من المنطقة المتضررة.