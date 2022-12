رئيس تشيلى يعلن حالة الكوارث بسبب حريق ضخم أثر على أكثر من 400 منزل.. فيديو

أعلن رئيس تشيلى ، جابرييل بوريك، حالة "الكوارث" بسبب الحريق الهائل فى فينيا ديل مار، على بعد 122 كيلومترًا شمال غرب العاصمة، والذى أثر حتى الآن على أكثر من 400 منزل وخلف مقتل شخصين على الأقل، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.

وقال وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالف إنه يجرى صياغة المرسوم الذى يمنح السلطات السيطرة على التجمعات والنقل لمواجهة الطوارئ.

وأضاف: "كانت هناك استجابة سريعة للغاية منذ بداية هذا الحريق، وذلك على الرغم من انتشار الحريق بشكل كبير بسبب المكان الذى يتطور فيه هذا الحريق والظروف الجوية والرياح ووجود مادة قابلة للاشتعال.

وأضاف مونسالف: "لدينا معلومات عن العثور على جثة محترقة، كما أن هناك معلومات علينا تأكيدها بشأن جثة ثانية".

ونشر الرئيس بوريك على شبكات التواصل الاجتماعى "لن نتركهم وحدهم، وأولويتنا هى سلامة الناس وسنواصل نشر كل الموارد اللازمة".

وحتى الآن، أمر مكتب الطوارئ الوطنى (Onemi) التابع لوزارة الداخلية بإخلاء المناطق المعرضة للخطر فى تلال فينيا ديل مار، وهى مدينة تضم بعضًا من أكبر مخيمات الإسكان العشوائى فى البلاد فى المنطقة المتضررة. منطقة.

The wildfires in #ViñadelMar #Chile appear completely out of control now. Over 400 firefighters are actively working to protect homes. It looks really grim :(#Incendio #PuertoMontt #PuertoAysen #Ventanas #wildfire



video:@infoschile pic.twitter.com/GAJ3ccR92C