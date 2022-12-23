مصرع شخصين وتضرر 400 منزل جراء حريق فى مدينة بتشيلى

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة عن مكتب الطوارئ الوطني قوله ان الحريق الذي أتى بالفعل على نحو 110 هكتارات (270 فدانا)، انتشر بشكل سريع، مشيرة إلى أن السلطات التشيلية أصدرت أوامر بإخلاء عدة أحياء.

من جانبها، أعلنت إدارة الرئيس التشيلي "جابرييل بوريك" حالة الطوارىء في أعقاب نشوب الحريق.. وقال مساعد وزير الداخلية التشيلي "مانويل مونسالف" إن رئيس البلاد أمر بإعلان حالة الطوارىء بسبب كارثة عامة في منطقة "فالباريسو" حيث تقع مدينة "فينا ديل مار".

وأضافت القناة أن 400 من رجال الإطفاء و150 من حراس الغابات يبذلون جهودهم من أجل مكافحة النيران، التي لم يتم إخمادها بعد.

