السيطرة على حريق نشب فى مخبز بلدى بقرية منشأة الأمراء غرب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، على حريق شب بمخبز بلدى بقرية منشأة الامراء التابعة لمركز إهناسيا، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخبز بلدى بقرية منشأة الامراء التابعة لمركز إهناسيا، وتم توجيه سيارات ومعدات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

دلت التحريات الأولية إلى نشوب الحريق بمخبز تابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية منشأة الامراء، ومؤجر لـ"منصور.ش.م"، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، دون خسائر بشرية.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفى سياق منفصل سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، على حريق شب بمصنع طوب بقرية براوة التابعة لمركز إهناسيا، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

دلت التحريات الأولية إلى نشوب النيران بخزان مازوت خاص بمصنع طوب بعزبة أولاد هيبة التابعة للوحدة المحلية بمجلس قروى براوة بإهناسيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة العمال، من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.