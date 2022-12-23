استمرار معارض السلع المخفضة بالشرقية.. وضبط 2516 مخالفة خلال شهر

وتيسيراً على المواطنين أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودى الدخل والتصدى لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق و توفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق.

وفي سياق متصل أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، شنت وزارة التموين خلال شهر عددا من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2516 محضراً منها 1401 محضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و1115 محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 117 طن دقيق و20 طن قمح و300 كيلو مكرونه و204 أطنان أرز شعير و175 كيلو بانيه و5 طن زيت جميعهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 20 طن سماد يوريا و6 أطنان أسمدة زراعية و500 لتر سولار و20 زجاجة عطر و100 عبوة عطر و13 جركن زيت سيارات جميعم سلع غير صالحه للاستهلاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كل الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.