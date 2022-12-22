استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

- الطماطم بـ8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ9 جنيهات.

‏‎‏- البصل الأبيض بـ7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ6.5 جنيه.

- البسلة 19 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

- الفاصوليا 10 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ10.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ11.5 جنيه.

‏‎- فاصوليا بـ10 جنيهات.

‏‎‏‏‎‏‎‏- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏- الجوافة بـ12.5 جنيه.

- الموز البلدى 15 جنيها.

- الرمان بـ10 جنيهات.

وحسمت الحكومة آليات ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية التي تشهدها دول العالم في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين في تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية خاصة بعد إعطاء مجلس الوزراء مهلة أسبوعين لازم كافة المحلات التجارية بكتابة السعر على السلعة كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.