اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:51 م
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إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك فى العمرانية

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:32 م
إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك فى العمرانية حادث تصادم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة "توك توك" أسفل كوبرى العمرانية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين شارع صلاح سالم أسفل كوبري العمرانية وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة توك توك اتجاه مستشفى أم المصريين.، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.
 
وجنب ونش إغاثة آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أمن الجيزة

حادث مرورى

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