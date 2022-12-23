إزالة 8 حالات تعد ووقف بناء مخالف بمركزى الحامول ومطوبس بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مجلس مدينة الحامول ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من إزالة 8 حالات تعد، ووقف حالات من البناء المخالف بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتصدى لأى تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، مشدداً على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات، والتصدى بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة عدد من حالات التعدي منها إزالة في المهد عبارة عن مزرعة دواجن على أراضي زراعية عن مبنى بالبلوك، وازالة مبنى من الطوب الابيض البلوك على مساحة 100 متر بقرية أبو سكين على الأرض الزراعيه، كما تم ازالة حالتي بناء مخالف بناء دور اول علوي بالطوب الأحمر بقرية عشرين على مساحة 100 متر تقريبا.

كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبني بالطوب الأحمر في المهد بعزبه بدر قومسيون غرب ،وإزالة مبنى بالطوب الأحمر دور أول في قرية السعادة التابعة للوحدة المحلية بني بكار، وإزالة مبنى بالطوب الأحمر في المهد بعزبة عاشور، وإزالة شدة خشبية معدة للصبه في المهد، و ازاله شدة خشبية للبناء في قرية ابيانه.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.