إيقاف بناء مخالف بدون ترخيص بحى العامرية فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن حي العامرية اول في الإسكندرية، حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بمواصلة التصدي وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حي العامرية اول برئاسة اللواء أشرف بدران ،رئيس الحي أن إدارة الازالة الفورية والاشغالات والمتابعة، قامت بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص ، بقرية سند 1 بالنهضة الحاله الاولى عباره عن صب سقف دور أرضي منتهية الأعمال بجوار المدرسة، وتم التحفظ على بطاقة الرقم القومي والحالة الثانية عباره عن شدة خشبية لدور أول علوي تم فك الشده الخشبية ، وكذلك التحفظ على كمية من الاخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف ,وتم التحفظ على بطاقة الرقم القومي وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وفي سياق آخر رفع حي العامرية اول ، درجة الإستعداد والطوارئ لمواجهة النواة الحالية ، وتجمعات الأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي

قام محمد عبد الله سكرتير عام حي العامرية أول، بالمرور الميدانى على تمركزات المناطق الحرجة بنطاق الحي والاطمئنان على جاهزية الأطقم العاملة عليها .

كما قامت إدارة الصرف الصحي وجميع الإدارات المعنية بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار بالطريق الصحراوي, وشارع جمعية مسعود وشارع الشرقاوى ,وشارع sos وشارع الوكالة ومخزن الزيت .

وتم رفع درجة الاستعداد لمواجهة تجمعات مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية وجاري المتابعة بجميع شوارع الحي واستمرار التمركزات .



جانب من حملة الإيقاف على الأبنية المخالفة (4)



جانب من حملة الإيقاف على الأبنية المخالفة (3)



جانب من حملة الإيقاف على الأبنية المخالفة (1)