أوقاف البحيرة.. افتتاح مسجد جديد بمركز أبو حمص بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح مسجد البرنس بدسونس الحلفاية مركز أبو حمص اليوم الجمعة على مساحة 500 متر بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها" أكدت أن محاسبة النفس زاد المتقين، وسبيل النجاة يوم الدين، وقد أقسم الله سبحانه بالنفس الكريمة التي تكثر لوم صاحبها ومحاسبته، ودعانا نبينا صلى الله عليه وسلم الي محاسبة النفس وأخبرنا أن أذكى المؤمنين هو الذي يضع الموت في حسبانه ويعمل لآخرته.