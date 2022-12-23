أوقاف البحيرة.. افتتاح مسجد جديد بمركز أبو حمص بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح مسجد البرنس بدسونس الحلفاية مركز أبو حمص اليوم الجمعة على مساحة 500 متر بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه.
يذكر أن خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها" أكدت أن محاسبة النفس زاد المتقين، وسبيل النجاة يوم الدين، وقد أقسم الله سبحانه بالنفس الكريمة التي تكثر لوم صاحبها ومحاسبته، ودعانا نبينا صلى الله عليه وسلم الي محاسبة النفس وأخبرنا أن أذكى المؤمنين هو الذي يضع الموت في حسبانه ويعمل لآخرته.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أنه تم إفتتاح 21 مسجد جديدا اليوم الجمعة بمراكز " دمنهور - الدلنجات - ايتاي البارود - أبو حمص - كفر الدوار - ادكو - وادي النطرون - أبو المطامير - رشيد - حوش عيسى - المحمودية" بتكلفة إجمالية بلغت 36 مليونا و60 ألف جنيه.
يشار إلى أن المساجد الجديدة التى تم افتتاحها اليوم هى :-- مسجد سليمان حلمي بقرية حفص - دمنهور على مساحة 90 مترا وبتكلفة إجمالية 720 ألف جنيه.
- مسجد مقبول حسن بقرية قمحة - الدلنجات على مساحة 150 م وبتكلفة إجمالية 950 ألف جنيه.
- مسجد نجع العجيني بالبستان - الدلنجات على مساحة 220 م وبتكلفة إجمالية مليون و320 ألف جنيه.
- مسجد ظيفل البحري - الدلنجات على مساحة 245 م وبتكلفة إجمالية مليون و 470 ألف جنيه.
- مسجد عبد الغني راضي بالتوفيقية - إيتاي البارود مساحة 265 م وبتكلفة إجمالية مليون و 590 ألف جنيه.
- مسجد سرحان بالجزيرة - أبو حمص على مساحة 350 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.
- مسجد يوسف شعلة - كفر الدوار على مساحة 350 م وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.
- مسجد أبو بكرالصديق ق 6 - ادكو على مساحة 450 م وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و 500 ألف جنيه.
- مسجد صلاح العبد بقرية صلاح العبد - وادي النطرون على مساحة 500 م وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.
- مسجد صبري عامر عزبة عبد الغني راضي بالتوفيقية - إيتاي البارود على مساحة 250 م وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.
- مسجد الحمدية الشرقي بالبرنوجي - دمنهور على مساحة 120 م وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.
- مسجد بلال ابن رباح بجناكليس - أبو المطامير على مساحة 127 م وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنية.
- مسجد العش بقرية العش - رشيد على مساحة 186 م وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.
- مسجد الصاوي بكوم البركة - كفر الدوار على مساحة 200 م وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.
- مسجد يوسف العسكري - ايتاي البارود على مساحة 260 م وبتكلفة إجمالية مليون و560 ألف جنيه.
- مسجد الشريف بحفص - دمنهور على مساحة 285 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.
- مسجد عزبة ماضي بالنخلة البحرية - أبو حمص على مساحة 300 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.
- مسجد أبو حبور بالبوطة - حوش عيسى على مساحة 300 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.
- مسجد البراوى بالحماد - رشيد على مساحة 318 م وبتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنيه.
- مسجد حسن خير الله بعزبة العرب - المحمودية على مساحة 356 م وبتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه.
- مسجد يونان طلمبات برسيق - أبو حمص على مساحة 260 م وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه.
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