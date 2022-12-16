أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد الحق الكريم فى بشائر الخير 

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت مديرية الاوقاف بالإسكندرية ، اليوم الجمعه، مسجد الحق الكريم بمنطقة بشائر الخير التابعة لإدارة أوقاف غرب يأتى ذلك تحت برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة و التشييد .

حضر الافتتاح افتتحت الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الاوقاف الشيخ الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الادارات والدكتور نجاح راجح مدير إدارة أوقاف غرب، النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب ، المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.

وقد ألقى خطبة الافتتاح تحت عنوان "طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع" الدكتور نجاح راجح مدير ادارة غرب .