افتتاح مسجدين بقريتين فى الحامول ودسوق بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قريتان بمركزي دسوق والحامول بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجدين بالجهود الذاتية، ضمن المساجد التي تهتم وزارة الأوقاف بافتتاحها بالمشاركة المجتمعية من أهالي القرى بالمحافظة، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في بناء المسجدين، والمساجد التي يتم افتتاحها بالمراكز والمدن.

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، مسجد عباد الرحمن بمركز الحامول، وأدى خطبة الجمعة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، كما الزمت جميع المساجد بموضوع خطبة الجمعة بعنوان " طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع.

كما افتتح السيد عبد الستار ، رئيس مركز ومدينة دسوق ، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مسجد عبد القوي غنيم بعزبة عبد القوى غنيم التابعة، لقرية لاصيفر ، بحضور وأعضاء مجلس النواب المحاسب عادل النحار، ومحمد عبد العليم داود، ومحمد الصمودى، والشيخ سعد سعيد الزيات مدير أوقاف دسوق بحرى، والشيخ سعد رمضان الملاح مفتش، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح مسجد عبدالرحمن بالحامول على مساحة حوالي 350 متر، بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، ومسجد عبدالقوي غنيم على مساحة 200 متر بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، بالجهود الذاتية.