اليوم السابع
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أصابة 6 أشخاص فى حوادث طرق بالمنيا

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:16 م
أصابة 6 أشخاص فى حوادث طرق بالمنيا تصادم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص فى حوادث طرق متنوعه بالمنيا، وتم نقلهم إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج. 
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بسبب السرعة بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بطريق المحيط أمام قرية طهنشا، بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد محمد محمود 45 عاما، شيماء سيد 34 عاما، يقيمان بقرية تله، إضافة إلى سائق، وتنوعت الإصابات بين باشتباه كسور وكدمات وتم نقلهم للمستشفي العام.
 
كما اصطدمت سيارة ملاكي بشخص يدعي عصام عايد 28 عاما، مقيم بقرية عطف حيدر، أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البسقلون بمركز العدوة، وفرت هاربة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي بعد دخوله في غيبوبة تامة، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لتحديد وضبط السيارة.
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا  باصطدام سيارة ربع نقل بشخصين هما: حمدي محمود 52 عاما، خديجة فولي 28 عاما، أثناء عبورهما الطريق العام بشارع الحسيني بمدينة المنيا، وتم نقلهما للمستشفي حيت تنوعت الإصابات بين اشتباه إرتجاج وسحجات وكدمات.
 

مديرية الامن

ادارة المرور

حوادث طرق

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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